MSÜ sınavı ertelendi mi? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Askeri Öğrenci Sınavı MSÜ ne zaman yapılacak?
Son Dakika Haberleri.. MSÜ sınavı ertelendi mi? sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasına göre MSÜ sınav tarihi belli oldu. Peki, 2020 MSÜ ne zaman yapılacak? İşte Askeri Öğrenci Sınavı tarihi...
MSÜ ERTELENDİ Mİ?
Konuyla ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan: "Askeri Öğrenci Sınavı 14 haziran'da yapılacaktır" dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız