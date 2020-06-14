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  3. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonlandı
14 Haziran 2020 Pazar 13:26 | Son Güncelleme:

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonlandı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonlandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sona erdi.

ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav, saat 10.15'te başladı.

Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı.

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

AA

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