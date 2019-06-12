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  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın partileri yeni askerlik düzenlemesi için ziyaret edecek
12 Haziran 2019 Çarşamba 17:31 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın partileri yeni askerlik düzenlemesi için ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın partileri yeni askerlik düzenlemesi için ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili yarın CHP, MHP ve İP gruplarını ziyaret edecek.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: Yeni askerlik kanunuyla bakaya kaçağı azalacak. 2 milyon 200 bin yükümlü havuzu bir daha oluşmayacak.

BAKAN AKAR'DAN PARTİLERE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili yarın CHP, MHP ve İP gruplarını ziyaret edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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