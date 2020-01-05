MSB'den Trablus'taki saldırıya kınama
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.
(AA)