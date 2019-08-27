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  3. MSB'den son dakika Pençe-3 Harekatı açıklaması: Hedefler etkili şekilde vuruluyor

MSB'den son dakika Pençe-3 Harekatı açıklaması: Hedefler etkili şekilde vuruluyor

MSB'den son dakika Pençe-3 Harekatı açıklaması: Hedefler etkili şekilde vuruluyor

Pençe-3 Harekâtı ile ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anları yer aldı. İşte o görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Pençe-3 Harekatıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı. 

Tüm hızıyla devam eden harekatla ilgili olarak yapılan paylaşımda "Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" ifadelerine yer verildi.

 

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