MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.”

ATAK'LAR DA YENİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor." dedi