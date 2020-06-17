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  3. MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması
17 Haziran 2020 Çarşamba 23:46 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.”

ATAK'LAR DA YENİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor." dedi

MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması
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