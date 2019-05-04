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  3. MSB'den son dakika haberi: 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

MSB'den son dakika haberi: 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

MSB'den son dakika haberi: 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Son dakika... Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi.      

 Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:    "Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

(AA)

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