Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türk savaş uçakları Zap ve Metina'yı vurdu

Türk savaş uçakları Zap ve Metina'yı vurdu

Türk savaş uçakları Zap ve Metina'yı vurdu

MSB:Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
<p>Mardin’de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan Muzaffer Emir Muratoğlu (17) harçlıklarını bir

17 Yaşındaki Genç Mardin’in İlk Yerli Otomobilini Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bolu'da ele geçirildi! Gramı 4 milyon dolar

2 bin rakımda 60 bin kovanla bal hasadı