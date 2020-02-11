MSB'den son dakika açıklaması: Rejim unsurlarına ait 51 hedef ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesindeki son duruma ilişkin 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca 1 tankın da ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA