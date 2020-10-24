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  • MSB'den Pentagon'a S-400 yanıtı: İddialar tutarlı değil
24 Ekim 2020 Cumartesi 16:21 | Son Güncelleme:

MSB'den Pentagon'a S-400 yanıtı: İddialar tutarlı değil

MSB'den Pentagon'a S-400 yanıtı: İddialar tutarlı değil
İHA

Milli Savunma Bakanlığı tedarik edilen S-400 hava savunma sistemleri hakkında Pentagon'a yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "İttifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Pentagon'un S-400'lerle ilgili söylemlerine ilişkin "Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir." denildi.

Tedarik edilen S-400'lerin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrollerinin yapılmakta olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır."

<p>Editör:<a href='mailto: ayse.tunali@turkmedya.com.tr'> ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><h3><b

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