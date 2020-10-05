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05 Ekim 2020 Pazartesi 10:34 | Son Güncelleme:

Azerbaycan bugüne kadar toplam 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Azerbaycan bugüne kadar toplam 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim birimini işgalden kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın bugüne kadar toplam 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldı"
<p>Emine Erdoğan, Twitter hesabından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda,

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