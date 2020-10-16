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  • MSB açıkladı: Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi
16 Ekim 2020 Cuma 15:40 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.

MSB: (PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar) "İcra edilen operasyonlar neticesinde son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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