MSB açıkladı: Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.

MSB: (PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar) "İcra edilen operasyonlar neticesinde son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

