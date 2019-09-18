MSB'den önemli açıklama: Pençe-3 operasyonunda yeni safhaya geçildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.