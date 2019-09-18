Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6864
  • 6,2851
  • 274.757
  • 101203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB'den önemli açıklama: Pençe-3 operasyonunda yeni safhaya geçildi

MSB'den önemli açıklama: Pençe-3 operasyonunda yeni safhaya geçildi

MSB'den önemli açıklama: Pençe-3 operasyonunda yeni safhaya geçildi

Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O dava için mahkeme kararını verdi
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
Eski imajına geri döndü
O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
Sarmaş dolaş alışveriş yaptılar

Milli Muharip Uçak´ın Birebir Modeli TEKNOFEST´te

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hayvanlar tarafından büyütüldüğü söylenen inanlar

EYT’lilere Finlandiya modeli