14 Aralık 2020 Pazartesi 16:53 | Son Güncelleme:
MSB'den Libyalı askerlere SAS eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Türk personel tarafından SAS eğitimi verildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk personellerin Libyalı askerlere verdiği eğitimin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:
Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteğimiz sürüyor. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere SAS eğitimleri veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/cwjF3tEJfb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2020