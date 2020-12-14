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14 Aralık 2020 Pazartesi 16:53 | Son Güncelleme:

MSB'den Libyalı askerlere SAS eğitimi

MSB'den Libyalı askerlere SAS eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Türk personel tarafından SAS eğitimi verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk personellerin Libyalı askerlere verdiği eğitimin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

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