MSB'den Libya açıklaması: TSK göreve hazır

Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili olarak askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yeni yılda Libya’ya asker göndermek için tezkerenin TBMM’ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar, “Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır” dediler.

Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib’deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler:

“Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı.İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi.Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler.”

2019'DA 150 TERÖR OPERASYONU YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi." açıklamasında bulundu.

2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı.

PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu.

