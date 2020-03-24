MSB'den koronavirüs önlemleri: COVID-19 Mücadele Merkezi oluşturuldu
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19 Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19 Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda Covid-19 virüsüne karşı tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak önlemlerin yönetildiği COVID-19 Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu."