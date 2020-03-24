Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4504
  • 6,9516
  • 318.91
  • 89286.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB'den koronavirüs önlemleri: COVID-19 Mücadele Merkezi oluşturuldu

MSB'den koronavirüs önlemleri: COVID-19 Mücadele Merkezi oluşturuldu

MSB'den koronavirüs önlemleri: COVID-19 Mücadele Merkezi oluşturuldu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19 Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19 Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda Covid-19 virüsüne karşı tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak önlemlerin yönetildiği COVID-19 Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu."

Balkondan moral konseri

Balkondan moral konseri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı