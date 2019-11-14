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  3. MSB'den kınama: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

MSB'den kınama: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

MSB'den kınama: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı.

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."

(AA)


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