  • $7,4343
  • 9,0797
  • 452.981
  • 1476.72
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB'den Kars paylaşımı: Komandolarımız daima göreve hazır
03 Ocak 2021 Pazar 15:35 | Son Güncelleme:

MSB'den Kars paylaşımı: Komandolarımız daima göreve hazır

MSB'den Kars paylaşımı: Komandolarımız daima göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri'nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri'nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' başarı ile icra edildi" denildi.

<p>Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün gölgesi altında geçip gitti. Bu süreçte

Umutsuzluktan nasıl kurtulabiliriz?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı! İşte yılın fotoğrafı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.