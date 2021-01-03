MSB'den Kars paylaşımı: Komandolarımız daima göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri'nin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Kars Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' başarı ile icra edildi" denildi.