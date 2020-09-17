  • $7,5405
  • 8,9099
  • 471.33
  • 1106.78
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB'den kararlılık mesajı: Koruma ve refakat görevlerimize etkin bir şekilde devam ediyoruz
17 Eylül 2020 Perşembe 11:26 | Son Güncelleme:

MSB'den kararlılık mesajı: Koruma ve refakat görevlerimize etkin bir şekilde devam ediyoruz

MSB'den kararlılık mesajı: Koruma ve refakat görevlerimize etkin bir şekilde devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanılığı (MSB) Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de kararlıklık mesajı vererek, koruma ve refakat görevlerini etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de refakat etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'da yayınladığı kararlılık mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz.'
<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Pr

SBB'nin sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi yarışmasında ilk aşama tamamlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Devletin 'çelik bileği' PÖH'lerin performansı dosta güven, düşmana korku salıyor

Art Of Taste'te ''Dünya Miras Listesi''nde kayıt altına alınan yünlü tulum peyniri bir yılda üretiliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.