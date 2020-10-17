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  • MSB'den işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki: Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:11 | Son Güncelleme:

MSB'den işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki: Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir

MSB'den işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki: Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'e yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir." 

Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine düzenlediği füze saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.

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