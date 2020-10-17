MSB'den işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki: Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir."