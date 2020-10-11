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11 Ekim 2020 Pazar 11:16 | Son Güncelleme:

MSB'den işgalci Ermenistan'a tepki: Uluslararası kamuoyu sesini yükseltmelidir

MSB'den işgalci Ermenistan'a tepki: Uluslararası kamuoyu sesini yükseltmelidir

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından işgalci Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a saldırıları hakkında paylaşımda bulundu. Bakanlık, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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