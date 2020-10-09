MSB'den işgalci Ermenistan'a tepki: Savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı twitter'dan işgalci Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını paylaştı.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda, "Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor.

Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor!" ifadeleri kullanıldı.