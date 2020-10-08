MSB'den işgalci Ermenistan'a tepki: Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında yaptığı açıklamada işgalci Ermenistan'a tepki gösterdi.

MSB, sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan'ın kendi tarihine bir kara leke daha eklediğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir."