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  3. MSB'den gözdağı! 'En sert şekilde karşılık verilecektir'

MSB'den gözdağı! 'En sert şekilde karşılık verilecektir'

MSB'den gözdağı! 'En sert şekilde karşılık verilecektir'

Milli Savunma Bakanlığından, "İdlib’deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

"İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir.

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi’nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir." denildi.

 


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