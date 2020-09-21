21 Eylül 2020 Pazartesi 20:56 | Son Güncelleme:
MSB'den Ermenistan'a uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
AA
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermenistan'a sert tepki gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek, bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli."