MSB'den Ermenistan'a uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: