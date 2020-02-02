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  3. MSB'den Çin'den gelen yolcu uçak açıklaması! KBRN uzmanları arıtma işlemlerini tamamladı

MSB'den Çin'den gelen yolcu uçak açıklaması! KBRN uzmanları arıtma işlemlerini tamamladı

MSB'den Çin'den gelen yolcu uçak açıklaması! KBRN uzmanları arıtma işlemlerini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı

MSB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, KBRN uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi. 

(AA)


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