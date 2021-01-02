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02 Ocak 2021 Cumartesi 17:13 | Son Güncelleme:

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekat bölgesindeki çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara kıyafet ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kaydedildi:

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