MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım

Milli Savunma Bakanlığı, 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara kıyafet ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kaydedildi:

Barış Pınarı Harekât bölgesindeki çocuklar için yardımlara devam ediyoruz. 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından Cıbbaniye İlkokulunda 126 öğrenciye mont ve hırka, Rabia meskûn mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1VT6czJ2iv