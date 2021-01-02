02 Ocak 2021 Cumartesi 17:13 | Son Güncelleme:
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekat bölgesindeki çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara kıyafet ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kaydedildi:
Barış Pınarı Harekât bölgesindeki çocuklar için yardımlara devam ediyoruz. 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından Cıbbaniye İlkokulunda 126 öğrenciye mont ve hırka, Rabia meskûn mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1VT6czJ2iv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021