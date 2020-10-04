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04 Ekim 2020 Pazar 10:46 | Son Güncelleme:

MSB'den Azerbaycan'a destek mesajı

MSB'den Azerbaycan'a destek mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğrafları paylaşarak Azerbaycan'a destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğrafları paylaşarak Azerbaycan'a destek verdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer verdi:

"Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" 
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