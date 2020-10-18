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18 Ekim 2020 Pazar 10:12 | Son Güncelleme:

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yayınladığı mesajla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, "Canım, gözüm; Azerbaycan!" mesajıyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız.  

Açıklamada, "Tek Millet İki Devlet olarak ilelebet payidar kalacağız!" ifadesine yer verildi.

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