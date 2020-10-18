18 Ekim 2020 Pazar 10:12 | Son Güncelleme:
MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yayınladığı mesajla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, "Canım, gözüm; Azerbaycan!" mesajıyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız.
Açıklamada, "Tek Millet İki Devlet olarak ilelebet payidar kalacağız!" ifadesine yer verildi.