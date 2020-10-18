MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, "Canım, gözüm; Azerbaycan!" mesajıyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.



Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız.