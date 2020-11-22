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MSB:"80 terörist etkisiz hale getirildi."
22 Kasım 2020 Pazar 10:56 | Son Güncelleme:
22 Kasım 2020 Pazar 10:56
MSB:"80 terörist etkisiz hale getirildi."
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Son Dakika Haberleri.. MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."
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