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22 Kasım 2020 Pazar 10:56 | Son Güncelleme:

MSB:"80 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB:"80 terörist etkisiz hale getirildi."

Son Dakika Haberleri.. MSB: "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."

<p>Avrupa' birliğinin dün gerçekleştirdiği gizli toplantıda skandal bir olay yaşandı. Hollandalı gaz

Avrupa Birliği'nde tartışma yaratan olay: Hollandalı gazeteci gizli toplantıya sızdı

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