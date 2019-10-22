MSB yayınladı! Şehit oğlundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Milli Savunma Bakanlığı, "Mektuplarıyla Kahraman Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz." paylaşımında yayınladığı videoda bir şehit oğlunun mektubuna yer verdi.

İşte tüyleri diken diken eden o mektup:

Merhaba asker abi,

Benim adım Yusuf Cevher Erin. Ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz, ülkemizi koruyosunuz. Annemle hergün size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın, teröristleri bitirin, babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin.

Mektubu okuyan Astsubay, "Yusuf Cevher Erin kardeşim... Gözlerinden öpüyoruz öncelikle. Baban şehit Yusuf Erin başta olmak üzere, tüm şehitlerimizin intikamını almak için and içtik." sözleriyle minik Yusuf'a yanıt vrdi.