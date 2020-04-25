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  3. MSB, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı

MSB, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı

MSB, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görevli Mehmetçiğin ilk iftarından görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görevli Mehmetçiğin ilk iftarından görüntüleri paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yedi iklim, üç kıtada görev yapan kahraman Mehmetçik, Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı."

Görüntülerde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uyarak sırayla yemeklerini aldıkları ve "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun." şeklinde yemek duası ettikten sonra iftar yaptıkları anlar yer aldı.


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