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  3. MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat´ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesinin tamamlanmasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fırat´ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.  (DHA)


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