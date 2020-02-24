MSB: Türkiye ve Yunanistan mutabakat sağladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan milli savunma bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da gerçekleştirilen üçüncü görüşmelerde "2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı" üzerinde mutabakat sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmelere Ankara'da devam edileceği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmeler 21 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Görüşmelerde 2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

Taraflar ayrıca, deniz ve hava faaliyetleri konularında iki ülke arasında daha fazla iş birliğinin geliştirilmesine ve emniyetin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Bakanlıklar arası müteakip görüşmelere Ankara’da devam edilecektir."