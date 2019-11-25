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  3. MSB: Rusya ile onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

MSB: Rusya ile onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

MSB: Rusya ile onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

AA


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