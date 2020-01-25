MSB: TSK'ye ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan 9'uncu nakliye uçağının bölgeye intikal ettiği bildirildi.

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA

Millİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise, "Yardım personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri #Elazığ’a ulaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 Nakliye Uçağı ile 10 görev icra edildi." denildi.

AA