Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 322.823
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır

MSB: TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır

MSB: TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır

MSB: "TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" denildi.

 


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay´dan Van depremi açıklaması

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Et döner ve tavuk dönerden sonra balık dönere ilgi yoğun

NASA kutup bölgesindeki değişimi uzaydan görüntüledi