MSB: Tıbbi yardımlar Kazakistan'a ulaştı
MSB: Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kazakistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu “SK Pharmasia” Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı.
MSB: Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kazakistan’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu “SK Pharmasia” Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı.
#COVID19 ile mücadele kapsamında Kazakistan’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu “SK Pharmasia” Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FmUUh1bLOI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2020