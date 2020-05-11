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  3. MSB: Tıbbi yardımlar Kazakistan'a ulaştı

MSB: Tıbbi yardımlar Kazakistan'a ulaştı

MSB: Tıbbi yardımlar Kazakistan'a ulaştı

MSB: Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kazakistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu “SK Pharmasia” Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı.

MSB: Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kazakistan’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerini Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Erlan İskakov, Devlet Kurumu “SK Pharmasia” Temsilcisi Şolpan Adilbekova ve Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı karşıladı.


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