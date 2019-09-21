MSB: TCG KINALIADA'dan ilk fiili silah atışları başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre ” Savaş Yönetim Sistemi ADVENT” ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."