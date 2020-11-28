28 Kasım 2020 Cumartesi 14:52 | Son Güncelleme:
MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."