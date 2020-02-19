Örgütte çözülme sürüyor: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları nedeniyle PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.