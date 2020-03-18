MSB subay alımı mülakat sınavı ne zaman? İşte MSB subay temini duyurusu

MSB Hukuk Sınıfı subay temini duyurusu yayınlandı. MSB subay alımı mülakat sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak ediliyor. Kuvvet Komutanlıklarına Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Subay Temini Faaliyetleri Birinci Seçim Aşaması 16-17 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşti. Subay temini mülakat sınavlarına ilişkin bilgilere Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda yer verildi.

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MSB SUBAY ALIMI MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

COVİD-19 virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında mülakat faaliyetleri bilahare açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav sonucu tebliğ edilmeyecektir.

MSÜ Ertelendi mi?

KİMLER MÜLAKATA KATILABİLECEK?

Birinci seçim aşamasında başarılı olan adaylar yazılı sınav notlarına göre sıralanarak kontenjanların 6 katı kadar aday ikinci seçim aşamasına (Mülakat) çağrılmak üzere belirlenmiştir.

Kuvvet Komutanlıklarına göre Taban Puanlar;

TERCİH ERKEK KADIN

K.K.K. 72 74

Dz.K.K. 78 78

Hv.K.K. 79 80

Belirtilen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.