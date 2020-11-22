MSB: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu

(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır

TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek