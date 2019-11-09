MSB: Son 24 saatte 8 taciz ateşi gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

Teröristler, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla bölgeye 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdi.