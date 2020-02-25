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  3. MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

MSB sınırdaki çadırların havadan görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına göç eden yüz binlerce insanın kaldığı çadırların havadan görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed rejimi ve destekçileridir. #İdlib'de yüz binlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır" notuyla Türkiye-Suriye sınırında bulunan yüz binlerce çadırın havadan çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

 

 

(İHA)


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