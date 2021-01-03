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  • MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
03 Ocak 2021 Pazar 11:47 | Son Güncelleme:

MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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