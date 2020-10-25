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  • MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
25 Ekim 2020 Pazar 10:50 | Son Güncelleme:

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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