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  3. Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı

Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı

Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetle, 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." bilgisi verildi.  (AA)

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