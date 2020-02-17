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  3. MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi

MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi

MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

 Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:      

 "Rasulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 60 milimetrelik 3 havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildi."      

 


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