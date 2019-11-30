MSB: PKK/YPG'nin saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi yaptığını duyurdu.

Hain saldırı TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus ilçe merkezinde de öğle saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu biri çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

(AA)